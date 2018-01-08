Enes Ünal attı Villarreal fırsat kaçırdı

Evi El Madrigal Stadı'nda Deportivo La Coruna'yı ağırlayan Villarreal, evinde önemli bir fırsatı kaçırdı. Villarreal'i küme potasındaki Deportivo La Coruna karşısında 1-0 öne geçiren gol, 30. dakikada Enes Ünal'dan geldi.
Mücadelenin 30. dakikasında Carlos Bacca'nın pasında topla buluşan Enes Ünal, Villarreal'i 1-0 öne geçiren golü atarken, ilk yarının sonucunu da belirledi.
Emre Çolak'ın 59. dakikada dahil olduğu karşılaşmada Deportivo La Coruna, 84. dakikada Florin Andone'nin golüyle beraberliği yakaladı. Kalan sürede başka gol olmayınca, maç 1-1 berabere sona erdi.
ENES 11'DE EMRE ÇOLAK KULÜBEDE BAŞLADI
Enes Ünal'ın Villarreal'e tekrar döndükten sonra ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak ise yedekler arasında yer aldı.
Villarreal, 28 puanla 6. sırada kalırken, Deportivo La Coruna da 18 puanla 17. sırada yer aldı.