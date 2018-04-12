Enes Ünal, ayın oyuncusu seçildi

Villarreal forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, taraftarlar tarafından düzenlenen oylamada ayın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

BU ÖDÜLÜ KAZANAN İLK TÜRK FUTBOLCU OLDU

Mart ayında Villarreal'in ezeli rakibi Atletico Madrid'le oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta takımının iki golünü de atan isim olan Enes, böylece kulüp tarihinde bu ödülü kazanan ilk Türk oyuncu oldu.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Enes, Villarreal kulübünün resmi sitesinde yer alan açıklamasında "Bana oy verip bu ödülü kazanmamı sağlayan herkese teşekkür ederim. Benim kaç gol attığım değil, takımımın kazanmasına katkıda bulunmam önemli." şeklinde konuştu.

20 yaşındaki golcü futbolcu, geride bıraktığımız ara transfer döneminde kiralık olarak oynadığı Levante'den tekrar Villarreal'e geri dönmüş ve ilk 11'in değişilmez ismi olmuştu.