Enes Ünal: Hedefim Real Madrid

Andorra deplasmanında A Milli Takım kariyerindeki ilk gollerini atan Enes Ünal, beş yıldır bu anı beklediğini ifade etti.

Kiralık olarak Real Valladolid forması giyen 22 yaşındaki genç golcü, hedefinin İspanyol devi Real Madrid'de oynamak olduğunu söyledi.

Ünal, "Avrupa'da kalmak ve büyük kulüplere yakın olmak istiyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinde oynama hedefim var. Bir ritim yakalayıp orada oynamayı hedefliyorum. Küçüklüğümden beri hedefim orasıydı. Avrupa'nın büyük takımlarıydı. Benim hayalim her zaman için Real Madrid... Olur, olmaz bilmiyorum. Çok da önemli değil ama bu kulübü kovalamak ve onun hedefiyle çalışmak, zorlamak bana mutluluk veriyor." diye konuştu.