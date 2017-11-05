Enes Ünal ilk golünü attı

LaLiga'nın 11. haftasında Levante, sahasında Girona'ya 2-1 mağlup oldu. Levante formasıyla ilk maçında 11'de başlayan Enes Ünal, takımının tek golüne imza atan isimdi.
İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
İlk yarısı golsüz eşitlik geçilen maçta denge 58. dakikada bozuldu. Borja Garcia'nın harika golüyle Girona öne geçerken, 83'te Christain Stuani'nin golü farkı ikiye çıkardı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+1. dakikada Enes Ünal'dan geldi. Milli futbolcu böylece ilk maçında golle tanıştı.
İşte Enes'in attığı gol: