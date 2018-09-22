Enes Ünal ilk golünü attı Real Valladolid puanı kaptı

Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var

Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'ye küfürlü tezahürat yapan taraftarlara destek vermesi derbi öncesi krize neden oldu.

Fenerbahçe'yi deplasmanda en son 2005 yılında 4-3 mağlup eden Beşiktaş, o tarihten bu yana ezeli rakibini Kadıköy'de yenemiyor.

Sarı-lacivertli kulüp, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden fanatik Fenerbahçeli İsmail Devrim'in ailesine yardım etmek için harekete geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde 1, Süper Lig'de ise 4 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, şimdiden büyük bir gelir elde etti.

EURO 2024 için yarıştığımız Almanya’nın UEFA sunumundaki bazı noktalarda yetersiz kaldığı öğrenildi. Almanların devlet garantisinde sınıfı geçememesi UEFA'yı memnun etmedi.

Guangzhou Evergrande'nin 2-0 geriye düştüğü maçta, Anderson Talisca 2 gol 1 asist yaptı ve takımına galibiyeti getirdi. Ayrıca Brezilya futbolcu 12. maçında 14. golünü atmış oldu.

Schalke 04'ü izlemeye giden Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, Alman ekibinin iki maçta da mağlup edilebileceğini Fatih Terim'e verdiği raporda yazdı.

Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında Southampton'ı 3-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı.

Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında evinde Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Aston Villa'da, İskoç futbolcu John McGinn, Zidane vari bir vuruşla mükemmel bir gol attı.

1 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

2 Küfürlü tezahürata Şenol Güneş'ten okey işareti Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'ye küfürlü tezahürat yapan taraftarlara destek vermesi derbi öncesi krize neden oldu.

3 Fenerbahçe'den İsmail Devrim'in ailesine yardım Sarı-lacivertli kulüp, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden fanatik Fenerbahçeli İsmail Devrim'in ailesine yardım etmek için harekete geçti.

4 UEFA'nın Almanya'yı yetersiz bulduğu kriterler EURO 2024 için yarıştığımız Almanya’nın UEFA sunumundaki bazı noktalarda yetersiz kaldığı öğrenildi. Almanların devlet garantisinde sınıfı geçememesi UEFA'yı memnun etmedi.

5 Şenol Güneş'in forvet kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'de Babel'i forvet olarak oynatmaya karar verdi.

6 Talisca, 15 dakikada 2-0'dan maçı çevirdi Guangzhou Evergrande'nin 2-0 geriye düştüğü maçta, Anderson Talisca 2 gol 1 asist yaptı ve takımına galibiyeti getirdi. Ayrıca Brezilya futbolcu 12. maçında 14. golünü atmış oldu.

7 Galatasaray şimdiden 30 milyon TL kazandı Şampiyonlar Ligi'nde 1, Süper Lig'de ise 4 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, şimdiden büyük bir gelir elde etti.

8 Cocu ve Şenol Güneş'in derbi mesajları Derbi öncesi her iki teknik adam da oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Cocu, "Ayağa kalkmak için Beşiktaş'ı yenmek zorundayız" dedi. Güneş ise "Kadıköy'den korkmayın" diyerek öğrencilerini motive etti.

9 Stuttgartlı taraftarlardan EURO 2024 protestosu Stuttgart-Düsseldorf maçında ev sahibi ekibin taraftarları, ülkelerinin EURO 2024 adaylığına karşı bir pankart açtı.