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Enes Ünal ilk golünü attı Real Valladolid puanı kaptı

Enes Ünal, La Liga'da Real Valladolid forması altındaki ilk golünü Celta Vigo karşısında attı.

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Enes Ünal ilk golünü attı Real Valladolid puanı kaptı

La Liga ekiplerinden Real Valladolid, deplasmanda Celta Vigo ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Celta Vigo, 5. dakikada Iago Aspas, 9. dakikada ise Maxi Gomez'in ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Real Valladolid, 39. dakikada Oscar Plano'nun golüyle ilk yarıyı 2-1 geride kapadı. İkinci yarıda 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aspas, Celta Vigo'yu 3-1 öne geçirdi.

Real Valladolid'de oyuna 56. dakikada Borja Fernandez'in yerine dahil olan milli futbolcu Enes Ünal, 65'inci dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2'ye getirdi.

Konuk ekip, 90+4'üncü dakikada Leonardo Suarez ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

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