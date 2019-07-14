Enes Ünal takımının ABD kampına katılamadı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid’de Enes Ünal krizi yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonların kamp dönemlerinde M. City ve Real Valladolid ile birlikte takımıyla ABD'de kamp yapan Enes Ünal'a bu kamp döneminde vize çıkmadı.

Yeni sezon öncesi kamp yapmak için Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine giden Valladolid’de Enes Ünal takıma katılamadı.

İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Enes Ünal’a vize verilmedi ve oyuncu takımla birlikte ABD’ye yolculuk yapamadı.

"NEDEN VİZE VERİLMEDİ HALA ANLAMADIK"

Real Valladolid yöneticileri bu problemi çözmek için çalıştıklarını, daha önce Büyükelçilik tarafından onay çıkmasına rağmen daha sonra vizenin neden verilmediğini anlamadıklarını belirtti.