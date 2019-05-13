Enes Ünal, Valladolid'i ligde tuttu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) bitimine 1 hafta kala, Türk futbolculardan Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 yendi ve ligde kaldı.



La Liga'nın 37. haftasında oynanan karşılaşmada Valladolid'e 3 puanı getiren ve ligde kalmasını garanti eden gollerden birini Enes Ünal attı.



Maçın 6. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara yollayan Enes, Valladolid'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım, 73. dakikada Alvaro Medran ile beraberliği yakalasa da 80. dakikada Sergi Guardiola'nın golüyle Valladolid sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Ligde kalma mücadelesi veren Girona'nın, sahasında oynadığı maçta Levante'ye 2-1 yenilmesiyle de Valladolid ligde kalmayı garantiledi.



Enes Ünal, Valladolid forması ile bu sezon ligde 6. golünü attı.



La Liga'da Huesca ve Rayo Vallecano'nun ardından ikinci lige düşecek 3. takım, Celta Vigo (40 puan) veya Girona (37 puan) olacak.



La Liga'daki diğer Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un takımı Celta Vigo, son hafta sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlarken, Girona ise Alaves deplasmanına gidecek.