Enes Ünal'lı Real Vallodolid, koronavirüs testini reddetti

La Liga takımlarından Real Valladolid, lig yönetiminden kendilerine gönderilen koronavirüs test kitini kabul etmediklerini açıkladı.

Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid'de basın sözcüsü David Espinar, yaptığı açıklamada, "La Liga yönetimi bize test önerisinde bulundu, ancak bu öneriyi medikal ve sosyal nedenlerden ötürü reddettik. Hiçbir oyuncumuzda hastalık belirtisi yok. Ayrıca bu teste bizden çok daha fazla ihtiyacı olan insanlar var. Önceliğin bu insanlara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.