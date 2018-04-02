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Enes Ünal'lı Villarreal, Malaga'ya yenildi

La Liga'nın 30. haftasında Malaga konuk ettiği Villarreal'i 1-0 yendi.

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 30. hafta maçında Malaga ağırladığı Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

Malaga kentindeki  La Rosaleda Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 37. dakikada penaltıdan  Chory Castro'nun attığı golle Villarreal'i 1-0'lık skorla geçti.

29. haftada oynanan Atletico Madrid maçında 1-0 yenik durumdaki Villarreal'i sonradan oyuna girerek attığı 2 golle galibiyete taşıyan milli futbolcu Enes Ünal, Malaga maçında da oyuna 52. dakikada dahil oldu ancak bu kez gol atamadı. Bu sonuçla Villarreal 47 puanla 5. sırada yer alırken, son sıradaki Malaga puanını 17'ye çıkardı.

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