Enes'in 2 golü galibiyete yetmedi

1 Ofsayta 12 cm'lik esneklik UEFA’nın ofsayt kuralı üzerinde çalışma yaptığı ve 12 cm’ye kadar olan ihlallerde gol kararını değiştirmeyeceği belirtildi.

2 Oğuzhan ile Boyd'u isteyen takımlar Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Boyd'a eski kulübü Ankaragücü talip oldu. BtcTürk Yeni Malatyaspor ise Oğuzhan Özyakup'un peşinde.

3 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi Galatasaray'ın Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirmesinin ardından gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çevrildi. Sarı-lacivertliler Alan Carvalho, siyah-beyazlılar ise Pedro ile ilgileniyor.

4 Diagne kamp kadrosuna alınmadı Club Brugge'da kadro dışı bırakılan Diagne, ikinci yarının kamp kadrosuna da dahil edilmedi.

5 İbrahimovic ilk maçında gol attı 10 yıl sonra Milan'a geri dönen Zlatan İbrahimovic, hazırlık maçında 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

6 Galatasaray Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

7 Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti ve geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını söyledi.

8 Fenerbahçe'de Miha Zajc, Brescia yolunda Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Miha Zajc için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İtalyan ekiplerinden Brescia'nın, Zajc'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

9 Süper Lig'de 3 haftalık fikstür açıklandı Süper Lig'de 2. yarının ilk 3 haftasının programı TFF tarafından açıklandı.