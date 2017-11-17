Engelsiz yürekler potada buluşuyor

Farklı hikayelere sahip, kadrosunda biri kadın 11 sporcunun bulunduğu Diyarbakır Bedensel Engelliler Takımı'nın hedefi, saha sonuçlarına bağlı kalmadan engellilere örnek olmak.

TAKIMLARINDA ÇOK MUTLULAR

Kulüp başkanı ve takımın antrenörü Erol Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oynadıkları iki maçta birer galibiyet ve yenilgi aldıklarını söyledi. Zorlukları ve bedensel engellerini sporla aştıklarını ifade eden Taş, "Arkadaşlarımız daha önce zamanlarının büyük bir kısmını boşa harcıyordu. Şu anda çok güzel bir gayeleri var, takımlarında çok mutlular. Başkaları için küçük ama bizim için büyük sevinçlerimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN TAKIM RUHUNU YAŞATABİLMEK

Takım kaptanı Mehmet Doğan, 18 yıldır basketbol oynadığını, sporla uğraşmadan önce sürekli evde oturup televizyon izlediğini aktardı. Basketbol oynamaya karar verdiğini ve bu sayede çok geniş bir arkadaş çevresi edindiğini belirten Mehmet Doğan, "Bizim için yenip yenilmenin bir önemi yok. Önemli olan takım ruhunu yaşatabilmek, bu sporu yapabilmek." değerlendirmesinde bulundu.