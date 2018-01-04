Engin Baytar Bölgesel Amatör Lig'e transfer oldu

Türk futbolunda yeteneği ve agresifliğiyle dikkat çeken 35 yaşındaki Engin Baytar, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ereğli Belediyespor'a transfer oldu.

İMZA CUMA GÜNÜ ATILACAK

Transferi duyuran Ereğli Belediyespor, Baytar’ın Cuma günü Ereğli’ye gelerek sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Kulüp sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kdz. Ereğli Belediyespor, Galatasaray’ın eski milli oyuncusu Engin Baytar’la prensip anlaşmasına vardı. Antrenörümüz Zafer Şahin başta olmak üzere, oyuncularımız Volkan Uluğ ve Hami Baytar transferlerinde de başrol oynayan yönetim kurulu üyemiz Özkan Özyiğit, dün akşamda Engin Baytar transferini bitirdi. Özyiğit Cuma günü, Engin Baytar ile Ereğli’ye gelecek ve Baytar aynı gün, kendisini eflatun-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak."