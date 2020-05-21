Enrique: Bu şartlar altında futbol biraz tuhaf

Tecrübeli teknik adam, katıldığı telekonferans programında, "Seyircisiz futbol oynamak kız kardeşinle dans etmekten bile daha kötü. Almanya'daki a bazı maçları izledim ve korkunçtu. Hakaretleri, her şeyi duyabilirsin ve bu anların samimiyetini kaybedebilirsiniz." dedi.

Geçen haftasonu Bundesliga, seyircisiz maçlara başlayan ilk büyük Avrupa ligi oldu ve futbolcular gol sevinçlerini sosyal mesafe kurallarına göre kutladı.

''BU ŞARTLAR ALTINDA FUTBOL BİRAZ TUHAF''

50 yaşındaki teknik adam, salgın nedeniyle evde geçen sürece futbolun iyi geleceğini ifade etti.

Enrique, "Futbolun çok para üreten bir iş olduğunu unutmamalıyız. Taraftarlarla maç oynamak bu şartlarda uzak görünse de insanların salgın süreciyle başa çıkmalarına yardımcı olacaktır. Futbol veya basketbol tutkunuysanız maç izlemek her zaman ilgi çekicidir. Ancak bu şartlar altında futbol biraz tuhaf." şeklinde konuştu.

İngiltere'da bazı futbolcuların geri dönüş konusundaki endişelerine de değinen Enrique, "Bir oyuncu olarak mümkün olan en kısa sürede sahaya geri dönmek isterdim. Hiçbir korkum olmazdı." dedi.