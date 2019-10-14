Enver Cenk Şahin: Paylaşımı sil dediler silmedim

Alman hükümetinden korkan İlkay Gündoğan ile Emre Can'ın "Savaşa karşıyız" açıklaması Türk futbolseverleri şaşkına uğratırken, Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'nı vermiş olduğu destek herkesi gururlandırdı.

Instagram hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımızla sizinle" şeklinde bir paylaşım yapan Şahin'e, kulübünden uyarı gelmişti.

Saint Pauli Kulübü, bu paylaşım üzerine resmi sitesinden bir açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti: "Perşembe günü Enver Cenk Şahin, kişisel Instagram hesabından Türk ordusunun Suriye'ye operasyonuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bu tarz paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor ve bu konuda Enver Cenk Şahin'i uyardık. Bu konu çözüme ulaşana kadar daha fazla açıklama yapılmayacaktır. Savaşa hayır."

KULÜPTEKİ DURUMU BELİRSİZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, "Paylaşımını sil dediler silmedim." dedi. Türkiye'ye dönen Şahin, kulüpteki durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanacağını söyledi.