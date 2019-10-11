Enver Cenk'in paylaşımı Almanları rahatsız etti

Almanya 2. Lig ekibi Saint Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek veren bir paylaşım yaptı.

ENVER CENK'İN PAYLAŞIMINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Instagram hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımızla sizinle" şeklinde bir paylaşım yapan 25 yaşındaki milli futbolcuya, kulübünden uyarı geldi.

Harekattan rahatsız olan Almanlar, bu operasyona karşı olduklarını ifade eden bir metin yayınladılar.

Saint Pauli'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Perşembe günü Enver Cenk Şahin kişisel Instagram hesabından Türk ordusunun Suriye'ye operasyonuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Bu tarz paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor ve bu konuda Enver Cenk Şahin'i uyardık. Bu konu çözüme ulaşana kadar daha fazla açıklama yapılmayacaktır. Savaşa hayır."





Öte yandan St. Pauli taraftar grubu, "Cenk Şahin artık bu forma için oynayamaz. Hemen gönderilmesini istiyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.