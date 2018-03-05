Epureanu, Soldado'yu geçti Negredo'yu yakaladı

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, savunmadaki başarısının yanı sıra attığı gollerle de takımının Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmesine büyük katkıda bulunuyor.

GOL SAYISINI 5'E YÜKSELTTİ

Son olarak turuncu-lacivertli ekibin, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe ile oynadığı mücadelede takımını öne geçiren golü atan Epureanu, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Turuncu-lacivertli takım, Alexandru Epureanu'nun gol attığı 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

GÖZTEPE'Yİ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Moldovalı stoper, bu sezon Göztepe ile oynanan iki maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'in İzmir'de 2-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan Epureanu, İstanbul'da da Göztepe'yi boş geçmedi.

Bu sezonki gollerinin 2'sini kafa, 3'ünü ise ayakla kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, kafa gollerini Göztepe'ye attı. Deneyimli stoper, Medipol Başakşehir'in sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta da fileleri 2 kez havalandırdı.

NEGREDO'YU YAKALADI

Epureanu, skora yaptığı katkıyla Süper Lig'in önemli golcülerini geride bıraktı. Moldovalı stoper, Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ukraynalı oyuncusu Yevgen Seleznov ile aynı gol sayısına sahip.

Deneyimli futbolcu, 4 gol sevinci yaşayan Trabzonsporlu Hugo Rodallega ve 3 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun da önünde yer alıyor.