Çin Ligi'nin 24. haftasında Guangzhou R&F sahasında Tianjin Quanjian'ı konuk etti. Ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan mücadeleye Eran Zahavi damga vurdu.

MAÇI KAZANDIRAN RABONA GOLÜ

Yang Xu'nun 18. dakikada attığı golle deplasman ekibi 1-0 öne geçerken, Eran Zahavi 42'de durumu 1-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

Karşılaşmanın 89. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Eran Zahavi, yılın en güzel gollerinden birine imza attı.

Ceza sahasında topla buluşan Zahavi, rabona ismiyle adlandırılan vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bu golle Guangzhou mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Eran Zahavi'nin rabona golü - İZLE