Eray İşcan çıldırttı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Konyaspor’a konuk olan Galatasaray sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Teknik Direktör Fatih Terim’in Muslera’nın yerine ilk 11’de şans verdiği takımın ikinci kalecisi Eray İşcan maça damga vuran isim oldu.
HATALI GOLLER YEDİ
Karşılaşmanın 40.dakikasında Konyaspor’un kullandığı duran topta hatalı bir çıkış yapan 26 yaşındaki kaleci takım arkadaşı Linnes’e çarpan topu ağlarında gördü.
90.dakikada Jahovic’ten bir gol daha yiyen Eray İşcan maç boyunca ortaya koyduğu kötü performans nedeniyle sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
2-2 biten maçta sosyal medyanın en çok konuştuğu isim Eray İşcan oldu.