Ercan Taner istifa etti

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan liglerin, 12-13-14 Haziran haftasında başlayacağı açıklanmıştı.

Verilen bu kararın ardında bazı futbol kulüplerinde koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine endişeler arttı.

''AİLEMDEKİLERİN NELER ÇEKTİĞİNİ GÖRDÜM''

Daha önce konuyla ilgili korkularını, ''Ailemden iki kişi koronavirüs tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani, stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır'' ifadeleriyle dile getiren spor spikeri Ercan Taner, BeinSports'taki görevinden ayrıldığını açıkladı.

''YAYINCI KURULUŞLA KONUŞTUM''

Ajansspor YouTube kanalında Ajansspor Haber Müdürü Kenan Başaran, gazeteci Hüseyin Özkök ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’la beraber katıldığı canlı yayında istifa ettiğini söyleyen Taner, ''Yayıncı kuruluşta bu konularla ilgili sorumlu arkadaşımızla konuştum. Onlara da artık olmayacağımı söyledim'' ifadelerini kullandı.