Erce Kardeşler Trabzonspor'da

Yaz transfer döneminde birçok futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor, Altınordu'nun 25 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler'i transfer etti.

3 BÜYÜKLERLE ADI ANILIYORDU

Erce Kardeşler'in adı daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la geçmişti ancak mutlu sona ulaşan ekip Trabzonspor oldu.

Bu yıl Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'ı, Galatasaray'ın ise Okan Kocuk'u almasının ardından bordo-mavili takım da kaleci transferi yaptı.

Yıllardır Altıordu forması giyen Erce Kardeşler, Trabzonspor'a katıldı. Kadrosunda Uğurcan Çakır ve Arda Akbulut olan Ünal Karaman, Erce'nin gelişiyle kaleci opsiyonunu 3'e çıkarmış oldu.

Karadeniz ekibi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transferi açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."