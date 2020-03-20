Erdal Bahçıvan, TFF'deki görevinden istifa etti

Geçtiğimiz gün maçların ertelenmemesi nedeniyle Nihat Özdemir'e mektup yazıp sert eleştirilerde bulunan Bahçıvan'la görüşme yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, Bahçıvan'dan istifa etmesini istediği öne sürülmüştü.

Bahçıvan, bugün resmi Twitter hesabından bir açıklamada bulunarak TFF'deki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

"İLERİ SÜRDÜĞÜM GÖRÜŞ NEDENİYLE İSTİFA ETTİM"

Bahçıvan, "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BİLİME GÖRE HAREKET ETMEYE ÖNEM VERMELİYİZ"

Bahçıvan'ın istifa etmesine neden olan açıklamaları ise şu şekildeydi:

"Spekülasyon ve dedikodular yerine, bilime göre hareket etmeye önem vermeliyiz. İnsanlık bugünlere açlıklar, salgınlar, afetler, savaşlar görerek ve aşarak geldi. Bu zorlu dönemi de aşacaktır. Tedbiri elden bırakmadan, umudu koruyarak, yaşama sarılarak yolumuza devam etmeliyiz."