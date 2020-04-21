Erdal Torunoğulları: Karius bize sıkıntı yarattı

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından spor camiasının önemli isimleri, sosyal medyadan katıldıkları yayınlarla futbolseverlerle bir araya geliyor.

Geçtiğimiz gün Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, ortacizgi.com'un bir yayınına katılarak siyah-beyazlı kulübün gündemini değerlendirdi.

''OYNAMADIĞI MAÇLARIN DA PARASINI İSTİYOR''

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yolların ayrılacağı bilinen Loris Karius ile ilgili konuşan Torunoğulları, Alman kalecinin oynamadığı maçların da parasını istediğini söyledi.

Torunoğulları, ''Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

67 KARŞILAŞMADA 95 GOL YEDİ

Beşiktaş'ta sergilediği performansla taraftarlara hayal kırıklığı yaşatan ve zaman zaman tribünler tarafından protesto edilen Loris Karius, 67 kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Bu karşılaşmalarda toplam 95 gol yiyen Alman kaleci, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.