Erdoğan Demirören'in Beşiktaş camiasındaki yeri

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir hastanede tedavi gören Demirören, solunum yetmezliği yüzünden yaşamını yitirdi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in babası olan Erdoğan Demirören'in ölüm haberi, Beşiktaş camiasını da yasa boğdu.

40 MİLYON TL BAĞIŞLAMIŞTI

Öyle ki baba Erdoğan'ın siyah-beyazlı camia için önemi büyüktür.

Yıl 1981, Beşiktaş Kulübü'nün 100 milyon liralık borcu vardır. Kulübün zor günlerinde elini taşın altına koyan Demirören, 40 milyon liralık bağışta bulunarak siyah-beyazlıların borcunun büyük bir kısmını silmesinde yardımcı olur.

Erdoğan Demirören bu yardımıyla Beşiktaş camiasında çok önemli bir yer edinmiştir.

Demirören yıllar önce verdiği röportajda şunları söylemişti: “Sayın Süleyman Seba döneminde (1981) ku lü be 40 milyon dolar bağışta bulundum.... Bunu bilenin sayısı çok azdır. Biz Beşiktaşlığımızı parayla asla kıyaslamayan bir aileyiz. Dün ver dik bun dan son ra da kat kı - mız devam edecektir. Oğlum başkan olsa da olmasa da Beşiktaş'ın başarısı için elimizden geleni yapacağız.”