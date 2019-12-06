Erdoğan Kaya ilk maçında gol attı

Kupa maçlarında forma bulan genç futbolcular, aldıkları görevi başarıyla yerine getiriyor.

Fatih Terim'in Tuzlaspor karşısında oynattığı 16 yaşındaki Emin Bayram'dan sonra dün Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü 18 yaşındaki Erdoğan Kaya da başarılı bir performans gösterdi.

İLK MAÇINDA GOL ATTI

Son dönemde özellikle stoper pozisyonunda zenginliği olan A Milli Takım'ın rotasyonuna yeni gençler geliyor.

Beşiktaş'ın evinde Erzincanspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada Roco'nun yanında stoperde görev alan Erdoğan Kaya, güzel futbolunu bir de golle süsledi.

Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar, Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Genç oyuncu için esprili bir dille 'Yerli Pepe' benzetmeleri de yapıldı.

Öte yandan Erdoğan, performansını beğenen Beşiktaş taraftarlarının isteği doğrultusunda maç sonunda üçlü çektirdi.

Erdoğan Kaya için atılan tweet'lerden bazıları şöyle: