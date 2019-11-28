Erdoğan Yeşilyurt: Elimden geleni yapıyorum

Erdoğan Yeşilyurt, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte güzel bir havanın olduğunu belirtti.

HAFTAYI LİDER KAPATMAK İSTİYORUZ

Sivasspor'un takım halinde oynayarak herkesi yenebilecek kapasitede olduğunu aktaran Erdoğan, "Beşiktaş'ı yendik, Galatasaray'ı 10 kişiyle zorladık. İnşallah bunu sürdürürüz. Kasımpaşa çok ters bir takım. Çok konsantre olmamız lazım. İnşallah maçı alır ve bu haftayı da lider olarak bitiririz. Ne olursa olsun sezon sonunda ligi en üstte bitirmek istiyoruz." dedi.

"Hocamız şans verdiğinde, elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sonuçta işim bu. Oynatırsa mücadele ederim ve oyunu değiştirmeye çalışırım. Bizim ortamımız ve arkadaşlığımız çok iyi. Rıza hocanın da istediği şey bu. Arkadaşlık olursa, herkesi yenebiliriz diye düşünüyor. Hem yerli oyuncular hem de yabancı oyuncular olarak beraberiz. Arkadaşlığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.