Erdoğan Yeşilyurt: İlk tercihim Sivasspor

Sivasspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Erdoğan Yeşilyurt ile transferde yerli futbolculara yöneleceği bilinen Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülüyordu.

Ancak kırmızı-beyazlılar ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Erdoğan Yeşilyurt, öneceliğinin Sivasspor olduğunu söyledi.

''GELEN TEKLİFLERLE İLGİLENMİYORUM''

Menajerine gelen tekliflerin olduğunu söyleyen Yeşilyurt, ''Menajerimi arayanlar varmış ama ben çok da ilgilenmiyorum. Çünkü bu virüsten dolayı takımlar önünü göremiyor. Ama bu tip haberler maalesef Türkiye'de çok oluyor. Evet sezon sonu sözleşmem bitiyor ama Sivasspor'la daha görüşme yapmadım. Bu süreç bittikten sonra bir görüşme olur. Sivasspor'da ikinci senem, ailem ile birlikte burada düzenimizi kurduk. Burada çok mutluyuz. Futbolcu için en önemli şey ailesi ile kaldığı şehirde huzur bulmak. Biz de burada huzurluyuz. Benim ilk tercihim Sivasspor ama şu ana kadar ben hiç kimse ile görüşmedim.'' ifadelerini kullandı.