Erdoğan Yeşilyurt'un talipleri çoğalıyor

Bu sezonun en başarılı takımlarından biri olan Sivasspor'da, takımın önemli futbolcuları paylaşılamıyor.

Süper Lig´de liderlik mücadelesi veren Yiğidolar'ın tecrübeli ismi Erdoğan Yeşilyurt'u Galatasaray´dan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor da gündemine aldı.

5 GOL 6 ASİST

Bu sezon kırmızı-beyazlı formayı ligde 21, kupada ise 6 kez terleten 26 yaşındaki futbolcu 5 gol kaydederken 6 golün de hazırlayıcısı oldu.

Her iki kanatta da forma giyebilen ayrıca on numara pozisyonunda da görev alan Yeşilyurt iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor.

Erdoğan'ın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.