Erdoğan'dan VAR sistemi ve milli takım yorumu

Erdoğan, katıldığı A Haber ortak yayınında futbol gündemine ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Futbolda VAR sistemine ilişkin tartışmalara değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aslında hakemlik olayına çok girmek istemem ancak VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum ve bunu özellikle diyelim güreşte filan benzer sistem başladı. Futbolda acaba olmaz mı hep bu konuşulurdu. Futbolda da olmasının bazı hatalar yanında ağırlıklı olarak faydalı olduğuna doğrusu inanıyorum ama bir check balans gibi bir sistemin kurulması da orada isabetli olur. Çünkü o telaş içerisinde hakem gelip bakıp acaba orada doğru kararı verebildi mi? Bir check balans sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilir, onlar da onu takip ediyorsa hata payı orada adeta sıfıra doğru düşebilir. Çünkü kolay değil bu iş. Bir hata, icabında bir penaltı getirebilir, bir hata penaltısını elinden alabilir. Bunlara tabii hakikaten o takıma gönül veren insanlar isyan ettiği gibi yöneticileri de isyan ediyor, burada olduğu gibi."

"MECLİS'TE 'VAR' DA İSABET OLUR"



Cem Öğretir'in "Meclis'te de VAR sisteminin kurulması gibi geçtiğimiz günlerde sohbet olmuştu. Böyle bir görüş de var. Meclis'te kullanılmasına ne dersiniz?" şeklindeki sorusuna ise Erdoğan, gülerek, "O da isabetli olabilir." şeklinde yanıt verdi.

Recep Tayyip Erdoğan'dan VAR yorumu VİDEO

"HOCAMIZ YERLİ OLSUN İSTERİM"

"Milli takım teknik direktörü yerli mi yabancı mı olmalı?" şeklindeki soruyu ise Erdoğan, şöyle yanıtladı:



"Yerli ve milliliği savunan bir Cumhurbaşkanı olarak aslında yerli bir hocamızın olması, benim arzumdur. Nitekim geçmişten bugüne doğru geldiğimizde biz yerli olanlarla başarı kazandık. Dolayısıyla gerek bütün kendi liglerimizdeki futbolcuları tanıma noktasında, onların takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır ama yabancı benim liglerimde oynayan futbolcuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Niye? Bir defa yıl boyu zaten bütün maçlarda icabında kendi takımı da dahil olmak üzere hepsiyle karşı karşıya geliyorlar. Kim kimdir gayet iyi biliyor. Hepsinin ciğerini okuyor, ruhunu biliyor. Kondisyonda ne durumdadır, fizik olarak ne durumdadır, teknik olarak ne konumdadır biliyor. Bir de gencinden şöyle tecrübelisine varıncıya kadar bunlarla ilgili de oluşturduğu yine o teknik kadrosuyla, çünkü sen kalkıp da hemen bir anda kim var çarşıda pazarda diye bakamazsın, sürekli olarak yetiştireceksin."

İSPANYOL FUTBOLUNU ÖRNEK GÖSTERDİ

İspanya seyahatinde bir yetkilinin futbolla ilgili olarak, "100 binin içinden çekip çıkarıyoruz takımı." dediğini aktaran Erdoğan, "Bu ne demektir? Demek ki çok ciddi bir zincirleri var. O zincir içerisinden çekip çıkarıyorlar. Çıkardıkları ne? Yedeğiyle beraber taş çatlasın, işte 20 kişi. Şimdi artık U ligi, ümit, filan da olduğu için biraz daha yaygınlaşıyor ama bütün bunlarla beraber bir yerli, kendi teknik kadrosuyla beraber, Türkiye bu işte var olduğunu ispat edecekse böyle bir sürecin içerisine girmesi lazım diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.