Eren Albayrak: Cüneyt Çakır benden özür diledi

Sivasspor’un Konyaspor’u 2-1 yendiği maçta Cüneyt Çakır’ın verdiği hatalı penaltı kararı yankı uyandırdı.

Tecrübeli hakemin maçın ardından pozisyonun aktörü Eren Albayrak’tan özür dilediği öğrenildi.

UÇAKTA POZİSYONU KONUŞTUK

Lig Radyo’ya konuşan başarılı sol bek Eren, “Pozisyon açıkça görülüyor. Cüneyt hocayla uçakta beraber döndük ve pozisyonu konuştuk. Bana, ‘Açım iyiydi, çok net karar verdim ama daha sonra izleyince yanlış gördüğümü anladım’ dedi. Maalesef bu tür hatalar maçın akışını direkt etkiliyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Unutup önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.