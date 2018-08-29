Eren Albayrak Japonya'ya transfer oldu

Son olarak Konyaspor'da forma giyen ve sözleşmesi Haziran 2018 itibarıyla sona eren milli sol bek Eren Albayrak'ın yeni durağı belli oldu. 27 yaşındaki futbolcu Jubilo Iwata'ya imza atmak için Japonya'ya gitti.

Japonya yolculuğu öncesinde açıklamalar yapan Eren Albayrak, Jubilo Iwata ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

INIESTA VE TORRES'E KARŞI OYNAYACAK

Iniesta ve Torres gibi yıldızlara karşı mücadele edeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Eren, "Dünya yıldızları ile karşılıklı oynamak bir futbolcuyu daha fazla motive eder. Iniesta ve Torres'e karşı oynamak çok keyifli olacak. Elimden geleni yapacağım, daha fazla çalışacağım. En iyi performansımı sergileyeceğim." dedi.

İlhan Mansız'dan sonra Japonya'ya transfer olan ilk Türk futbolcu Eren, son 1 aydır Japonya'ya transferiyle ilgili gelişmelerin yaşandığını belirterek şöyle konuştu: "Önce menajerim ile görüştüler. Başta Japonya'da futbol oynama fikri beni çok heyecanlandırdı ama temkinli davranmak için bu konuyu ailemle ve tecrübesine güvendiğim insanlarla konuştum. Çok olumlu görüşler aldım. Kariyerim açısından daha hayırlı olacağını düşündüğümüz için böyle bir karar aldık. 2,5 yıllık imza attık. Japon Ligi'nde sezonun ikinci yarısı devam ediyor. 10 maç sonra sezon bitecek. Ondan sonra 2 yılım daha var."