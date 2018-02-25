Eren Derdiyok 1 ay sahalardan uzak

1 Milyon Üye projesinde 50 bin üyeye ulaşıldı

Karaman: Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu

Fatih Terim, hem cep telefonlarında hem de tabletlerde kullanılan bir uygulamayla oyuncuların performanslarını takip etmeye başladı. Bu uygulamayla oyuncular da kendi verilerine ulaşabiliyor.

Süper Lig'de zirvenin en kritik maçlarından biri olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi bugün oynanacak. Ünlüler de derbi öncesi tahminlerini açıkladı.

Antalyaspor'la yollarını ayıran Nasri'ye doping yaptığı için 1 yıl men cezası verildi. Nasri'nin doping yaptığı, gittiği klinikte çalışan kadının paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.

Bu sezon Barcelona'nın çok gerisinde kalan Real Madrid, Lewandowski ve Pogba'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Real'in listesinde Harry Kane ve Kevin de Bruyne de var.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan U21 derbisinde tatsız bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcu Adenis Shala'nın rakibine attığı kasıtlı tekme görenleri hayrete düşürdü.

Beşiktaş deplasmanına giden Fenerbahçe taraftarı, yolculuk yaptıkları otobüslere bu kez zarar vermedi.

1 Nasri 1 yıl futboldan men edildi Antalyaspor'la yollarını ayıran Nasri'ye doping yaptığı için 1 yıl men cezası verildi. Nasri'nin doping yaptığı, gittiği klinikte çalışan kadının paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.

2 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri Süper Lig'in 23. haftası dev bir maça sahne oluyor. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

3 Beşiktaş-Fenerbahçe - CANLI SKOR Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

4 Duisburg kalecisi su içerken gol yedi Duisburg-Ingolstadt karşılaşması, ilginç bir gole sahne oldu.

5 F.Bahçe, Beşiktaş soyunma odasını da boyadı Fenerbahçeliler, Başakşehir maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisinde de soyunma odasını sarı-lacivert duvar kağıdıyla kapladı.

6 Burak Yılmaz: Gomis gol kralı olsun Trabzonsporlu Burak Yılmaz, gol krallığında yarıştığı Gomis için, "Ben defalarca gol kralı oldum, bu sene Gomis olsun" dedi.

7 Real Madrid 4 dünya yıldızını gözüne kestirdi Bu sezon Barcelona'nın çok gerisinde kalan Real Madrid, Lewandowski ve Pogba'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Real'in listesinde Harry Kane ve Kevin de Bruyne de var.

8 Fenerbahçeli Adenis U21 derbisinde rakibine tekme attı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan U21 derbisinde tatsız bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcu Adenis Shala'nın rakibine attığı kasıtlı tekme görenleri hayrete düşürdü.

9 Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş deplasmanında Beşiktaş deplasmanına giden Fenerbahçe taraftarı, yolculuk yaptıkları otobüslere bu kez zarar vermedi.