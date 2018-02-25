Galatasaray'da Bursaspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Belhanda'nın üzerine düşerek sakatlanmasına yol açtığı golcü futbolcunun bileğinde kapsül yırtılması ve ezilme tespit edilmişti.
Galatasaray sağlık heyeti, oyuncunun tedavisine başlarken, Eren'in sahalara dönüşünün ağrılara bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği ifade edildi.
DONK BELİRSİZ
Bursaspor karşılaşmasında gol sevincinde Belhanda'nın parmağının gözüne gelmesiyle sakatlanan Ryan Donk'un durumu Akhisar maçı öncesi yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.
Gözünde kanama olan Donk'un durumu iyi olmazsa kupa maçında riske edilmeyecek. Hollandalı futbolcunun yokluğunda Tolga Ciğerci ilk 11 için en güçlü aday konumunda. Teknik direktör Fatih Terim, maçın gidişatına göre sakatlıktan dönen Fernando'yu da kullanmayı planlıyor.