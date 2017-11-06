Eren Derdiyok formayı kaptı

Deneyimli golcü, Gençlerbirliği maçında sezon başından beri ilk kez 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

AZ KATKI SAĞLIYORDU

Teknik direktör Igor Tudor, Eren'e güvendiğini ve takım için değerli bir oyuncu olduğunu belirtmişti. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı ilk 4 maçta yalnızca 4'er dakika sahada kalan Eren Derdiyok, geçen sezona oranla oldukça az katkı sağlıyordu.

CİFT FORVET OYNADI

Ancak ilerleyen haftalarda hem aldığı süre arttı, hem de Tudor'un güvenini kazanarak hücumda takımı adına kritik hamleler yapmaya başladı. Trabzonspor deplasmanında ikinci yarının başlarında Gomis'in yerine oyuna giren Eren Derdiyok, Gençlerbirliği mücadelesinde ise Gomis ile birlikte çift forvet olarak sahaya çıktı.

Hırvat teknik adamın sezon içinde rakibe göre zaman zaman çift forvet sahaya çıkabileceğini belirterek bu yüzden Eren'den kendisini daima hazır tutması gerektiğini anlattı. Eren'in çok deneyimli bir oyuncu olduğunu düşünen Tudor, zorlu fikstürde sık sık ondan faydalanmayı planlıyor

Bu sezon 8'i lig, 2'si Avrupa Ligi ön eleme maçı olmak üzere toplamda 10 maça çıkan Eren 1 asist yapt