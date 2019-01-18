Eren Derdiyok için Çin'den teklif var

Galatasaray'ın Alan transferi için görüşmelerde bulunduğu Çin Kulübü Guangzhou Evergrande, Eren Derdiyok'un transferi için sarı-kırmızılı yönetim ile masaya oturdu ve 1 milyon euroluk teklif sundu.

G.SARAY 3 MİLYON EURO ARTIYA GEÇECEK

Sporx'in haberine göre, Galatasaray'ın teklifi reddetmesinin ardından fiyatı bir kademe daha artırarak 1.5 milyon euroya çıkaran Guangzhou Evergrande beklemeye başladı. Galatasaray ile Eren Derdiyok'un transferi için büyük oranda anlaşma sağlayan Guangzhou Evergrande, Eren ile de 4 milyon euroluk prensip anlaşmasına vardı.

Transfer sürecinde son dakika büyük bir sürpriz olmazsa Galatasaray, Eren Derdiyok'un Çin'e satışından 1.5 milyon euro kazanacak. Deneyimli golcü ise 1.5 milyon euroluk alacağından vazgeçecek ve bu para da sarı-kırmızılı takımın kasasında kalacak.

Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO