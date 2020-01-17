Eren Derdiyok Şota'nın takımına transfer oldu

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Caner Erkin'e en beğendiği hakem soruldu

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Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Beşiktaş, Dorukhan'la uzatıyor Beşiktaş, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

2 Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü Real Valladolid Başkanı Ronaldo Nazario, milli futbolcumuz Enes Ünal'a övgüler yağdırdı.

3 Şenol Güneş'ten Karius'a gönderme A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Karius'a gönderme yaparak, "Manken gibi kaleciler var ama kalecilik yapmıyorlar" dedi.

4 Emre Akbaba'nın serbest kalma maddesi Aylar sonra sahalara dönen Emre Akbaba'nın serbest kalma maddesinin 15 milyon euro olduğu öğrenildi.

5 Antalya'da hedef Lukas Podolski Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı.

6 Emre Çolak önce gol attı sonra kırmızı kart gördü İspanya 2. Ligi'nde Deportivo'nun Santander'i 2-1 yendiği maçta Emre Çolak müthiş bir gol attı. Deneyimli oyuncu, sevinirken ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

7 Ahmet Bulut: Arda Turan'ın önceliği Galatasaray Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, yıldız futbolcunun Galatasaray'dan gelecek habere göre kariyerine yön vereceğini ifade etti.

8 Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, kendi sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı.

9 Belhanda: Galatasaray'dan ayrılmayacağım Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı ekipten ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.