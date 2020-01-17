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Eren Derdiyok Şota'nın takımına transfer oldu

Göztepe ile yollarını ayıran Eren Derdiyok, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu.

| Haber Merkezi
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Son olarak Süper Lig'de Göztepe forması giyen Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu.

31 yaşındaki futbolcu Şota Arveladze'nin çalıştırdığı ve geçen sezon Özbek liginde şampiyon olan Pakhtakor ile anlaşmaya varmıştı.

Eren Derdiyok anlaşmanın ardından kendisini sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye de imza attı.

Tecrübeli golcü kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa ve Galatasaray formaları giyen tecrübeli futbolcu, bu sezonu ilk yarısında formasını giydiği Göztepe'de gol atma başarısı gösteremedi.

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