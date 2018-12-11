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Eren Derdiyok yine saç baş yoldurttu

Galatasaray-Porto maçında net fırsatları değerlendiremeyen Eren Derdiyok, taraftarları adeta çıldırttı. Sarı-kırmızılılar, kaçan gollerin ardından 30 yaşındaki forveti ıslıkladı.

Eren Derdiyok yine saç baş yoldurttu
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Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu ağırlayan Galatasaray'da Eren Derdiyok maça damga vurdu.

İlk yarının 14. dakikasında Sofiane Feghouli'nin "al da at" pasını gole çeviremeyen Eren Derdiyok, dakikalar sonra Porto'nun attığı ilk golde Felipe'yi bomboş bırakarak meşin yuvarlağın ağlara gidişini izledi.

İkinci yarıda da birçok pozisyondan yararlanamayan 30 yaşındaki futbolcu, nihayet 65. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Ancak Eren'in bu golü Galatasaray'a yetmedi ve temsilcimiz sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

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