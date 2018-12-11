Eren Derdiyok yine saç baş yoldurttu

Ersun Yanal'la anlaşan Fenerbahçe'de beklentilerin aksine Comolli'yle de yola devam edilecek.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, devre arası serbest kalabilmek için TFF'ye sözleşme fesih talebi ile TFF'ye noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.

Fatih Terim'in "Çağırırsak gelir" dediği Melo, menajerine G.Saray'dan teklif gelip gelmediğini sordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan menajer Eduardo Cornacini, "Resmi bir şey yok" dedi.

1 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

2 Koç'tan Ersun Yanal'ı isteyenlere: Beni anlamadınız Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la anlaşmasının ardından Ali Koç'un seçim dönemi Yanal'la ilgili söyledikleri yeniden gündeme geldi.

3 Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul'da bir yalıda Yanal ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

4 Süper Lig'de VAR'sız puan durumu Süper Lig'de 14 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe, VAR sistemi olmasaydı 10 puanla sonuncu olacaktı.

5 Cenk Tosun gözden düştü İngilizler, bu sezon Everton'da beklentileri karşılayamayan ve son maçlarda süre bile alamayan Cenk Tosun'un yerine İtalyan golcü Belotti'yi transfer etmeyi planlıyor.

6 Tottenham, Cengiz Ünder'i istiyor Tottenham'ın Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. İngiliz kulübünün milli futbolcu için Roma'ya 45 milyon euroluk yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

7 Ali Koç'tan futbolculara: Otobüsle dönüyorsunuz Akhisarspor'a 3-0 kaybedilen maçın ardından soyunma odasına inen Ali Koç, futbolculara, "İstanbul'a otobüsle dönüyorsunuz" dedi.

8 Şenol Güneş'in satılmasını istediği 2 futbolcu Şenol Güneş, alacakları konusunda kriz çıkaran Pepe ve Babel'in, "Aidiyet duyguları kalmadı" diyerek satılmalarını istedi.

9 Arsenal'de Mesut Özil gözden düştü İngiliz basını, Arsenal'in ortaya çıkan uyuşturucu partisi görüntülerinin ardından, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le Ocak ayında yollarını ayıracağını yazdı.