Eren Derdiyok yine saç baş yoldurttu

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu ağırlayan Galatasaray'da Eren Derdiyok maça damga vurdu.
İlk yarının 14. dakikasında Sofiane Feghouli'nin "al da at" pasını gole çeviremeyen Eren Derdiyok, dakikalar sonra Porto'nun attığı ilk golde Felipe'yi bomboş bırakarak meşin yuvarlağın ağlara gidişini izledi.
İkinci yarıda da birçok pozisyondan yararlanamayan 30 yaşındaki futbolcu, nihayet 65. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Ancak Eren'in bu golü Galatasaray'a yetmedi ve temsilcimiz sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.