Eren Derdiyok: Yüzde yüz şampiyonuz

Cim-Bom’un golcüsü Eren Derdiyok, başarıya olan inancını, “Yüzde 100 şampiyonuz” sözleriyle ilan etti.

Bafetimbi Gomis’e ayrı parantez açılması gerektiğini söyleyen Eren, “Çok iyi oynadı. Bunu dile getirmek lazım. Her zaman onu destekledim, o da beni destekledi. Çok oynayamadım. Çift forvet oynatmak hocanın kararı. Biz en iyi şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Hoca 4-4-2 fırsatı verirse değerlendiririm” ifadesini kullandı.

"YÜZDE YÜZ ŞAMPİYONUZ"

Taraftara da mesaj gönderen Eren, “Şampiyonluk yarışı için iyi yoldayız. En büyük aday biziz. Şampiyonluk istiyoruz. Yüzde yüz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Şampiyon Cim-Bom. Kalbim taraftarla” diye konuştu.