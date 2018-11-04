Eren Derdiyok'a forma yok

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği maça birkaç dakika kala ısınırken ağrı hissettiğini ve oynayamayacağını ifade eden Eren Derdiyok son anda kadrodan çıkarılmıştı. Eren'in bu davranışı Terim'i bir hayli sinirlendirdi.

TERİM'İN PLANLARINI BOZDU

Galatasaray’da Eren Derdiyok'un bileti kesildi. Fenerbahçe derbisine dakikalar kala kendini kötü hissedip forma giymeyen ve bütün planların bozulmasına neden olan tecrübeli futbolcunun bundan sonra şans bulması oldukça zor.

Maça iki gün kala antrenmanların tamamında takımla beraber çalışan ancak karşılaşmanın ısınma hareketleri sırasında kendini kötü hissettiğini söyleyen Eren’in bu hareketinin takımın stratejisini bozduğu noktasında birleşen teknik heyet, Eren'e Schalke maçında da görev vermeyecek.

Galatasaray'da Eren Derdiyok'u bundan sonra Tolga Ciğerci gibi bir son bekliyor. Teknik kadro, benzer bir davranış sergilediklerini düşündükleri Tolga Ciğerci'nin de biletini kesmiş ve kulüp resmi sitesinden futbolcunun sakatlığının inandırıcı olmadığını ima eden açıklamalar yapılmıştı.

BU İŞ SAKATLIK DEĞİL

Fatih Terim, Malatyaspor'a deplasmanda yenildikleri maçın ardından bazı oyuncuların sakatlık numarası yaptığını ima ederek, "Durup dururken başı dönüyor Belhanda'nın, ötekinin arka adelesi, ötekinin ön adelesi derken... Hep söylüyorum, bu sakatlık meselesi değil. Gerekirse 1 seneyi feda ederiz ama biz bunların altından kalkarız." ifadelerini kullanmıştı.