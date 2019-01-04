Eren Derdiyok'u Stuttgart istiyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok Almanya'ya geri dönebilir.

ALMAN BASINI EREN'İ STUTTGART'A YAZDI

Alman basını, Mario Gomez'in de formasını giydiği Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın Eren Derdiyok'un peşinde olduğunu yazdı. Eren Derdiyok iddiaları sorulan Stuttgart A takım idarecisi Michael Reschke ise, "Bize 6 boyunca yardımı olacak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bulursak mutlu oluruz." diyerek transfere açık kapı bıraktı.

2 EKİP DAHA İSTİYOR

Öte yandan Eren Derdiyok için İsviçre'nin Sion ekibi ile Süper Lig'den Göztepe'nin de devrede olduğu belirtiliyor. 30 yaşındaki forvet, öncelikli tercih olarak Alman takımı Stuttgart'la görüşecek ancak anlaşma sağlanamazsa diğer seçenekleri değerlendirecek.