Eren Derdiyok'un bileti kesildi

Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi yaşanıyor.

Sakat olduğunu söyleyerek en kritik maçlarda oynamayan golcü futbolcunun kredisi tükendi.

ONYEKURU OYNAYACAK

Gurbetçi oyuncu milli arada tamamen iyileşecek olsa da ileri uçta Onyekuru oynamaya devam edecek.

SEZON SONU YOLCU

Ara transferde iki forvet takviyesi isteyen Fatih Terim, planlarını Eren'siz yapıyor. 30 yaşındaki oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesi uzatılmayacak.

Eren Derdiyok bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta 6 gol kaydetti.

NUMARA İMASI YAPMIŞTI

Fatih Terim, Malatyaspor'a deplasmanda yenildikleri maçın ardından bazı oyuncuların sakatlık numarası yaptığını ima ederek, "Durup dururken başı dönüyor Belhanda'nın, ötekinin arka adelesi, ötekinin ön adelesi derken... Hep söylüyorum, bu sakatlık meselesi değil. Gerekirse 1 seneyi feda ederiz ama biz bunların altından kalkarız." ifadelerini kullanmıştı.