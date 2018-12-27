Eren Derdiyok'un da bileti kesildi

"Karnım ağrıyor" diyerek Sivasspor maçında oynamak istemeyen ancak 12 saat sonra Maldivler'den fotoğraf paylaşan Serdar Aziz, teknik direktör Fatih Terim'i çok kızdırmıştı.
Serdar'ı kamp kadrosuna almama kararı alan tecrübeli teknik adamın hedefinde bu kez Eren Derdiyok vardı.
Terim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren'i kadroya dahil etmeyeceğini yönetime bildirdi.
TAKIMDAN AYRILIYOR
Sezonun ilk yarısında hem ortaya koyduğu performansla hem de sakatlığını bahane etmesiyle Fatih Terim'in gözünden düşen 30 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda yer almayacak.
Derdiyok'un devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.