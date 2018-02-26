Eren Derdiyok'un durumu belli oldu

Bursaspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok'tan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Belhanda'nın üzerine düşerek sakatlanmasına yol açtığı golcü futbolcunun bileğinde kapsül yırtılması ve ezilme tespit edilmişti.
AĞRILARA BAĞLI DEĞİŞEBİLİR
Galatasaray sağlık heyeti, oyuncunun tedavisine başlarken, Eren'in sahalara dönüşünün ağrılara bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği ifade edildi.
DONK BELİRSİZ
Bursaspor karşılaşmasında gol sevincinde Belhanda'nın parmağının gözüne gelmesiyle sakatlanan Ryan Donk'un durumu Akhisar maçı öncesi yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.