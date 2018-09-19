Eren: Üzerimde baskı yok

Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında konuk ettikleri Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eren, "Mutluyuz. Taraftarımızın önünde oynadık. Herkes heyecanla bu yeni sınavı bekliyordu. Sınavı geçtiğimizi düşünüyorum. İyi ve eksik yaptığımız şeyler var. Bunların üzerine çalışarak daha iyi olmak istiyoruz. Hedefimiz her zaman daha iyi olmak." diye konuştu.

Sezona iyi başladığını aktaran 30 yaşındaki santrfor, "İyi bir gidişatımız var. Takım iyi oynuyor. Önde gol atıyorsam takımın sayesinde. Sezona iyi başladık, böyle de devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GOMİS GİTTİ ÜZERİMDE BASKI YOK

Eren Derdiyok, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan ve takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'in ardından üzerinde baskı hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, "Baskı yok. Her zaman yaptığım şeyi yapıyorum. Oynadığımda ve oynamadığımda elimden geleni yapıyorum. Şans benden yana. Şu anda her şey iyi gidiyor. Şansımı değerlendirmeye devam etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti. Lokomotiv Moskova karşısında sarı-kırmızılı ekibin 2. golünü atan Eren, "Sürekli çalışıyorum. Sadece frikik değil kafa topu, orta çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin her futbolcunun hayal ettiği bir ortam olduğuna değinen Eren Derdiyok, "Galatasaray da bu ortama alışık ve ait. Grupta böyle devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.