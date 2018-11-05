Eren ve Fernando Schalke maçında yok

Galatasaray'da ameliyat edilen Emre Akbaba ve Nagatomo'nun yanı sıra sakatlıkları süren Eren Derdiyok ve Fernando da kadroda yer almadı.
4 FUTBOLCU DEPLASMANDA YOK
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, grubun dördüncü maçında yarın Almanya'da Schalke 04'e konuk olacak.
Son maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı temcilcimiz, gruptan çıkma yolunda mutlak kazanması gereken maçta 4 önemli futbolcusundan faydalanamayacak. Emre Akbaba, Nagatomo, Eren ve Fernando Almanya'ya götürülmedi.
MAÇI İSKOÇ HAKEM YÖNETECEK
Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, yarın (6 Kasım) TSİ 23.00'te başlayacak. Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek. Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.
Galatasaray’ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Rodrigues, Selçuk İnan, Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Linnes, Donk, Ndiaye, Ömer Bayram, Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Feghouli.