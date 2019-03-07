Eren ve Mert Turgut, siyah tişörtle anılacak

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Golü atıp tabelayı kendi değiştirdi

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Erdoğan: Milli Takım için memnunum

Gelecek sezon kadroda büyük bir revizyona gidecek olan Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki sol bek Adriano ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

Beşiktaş Adriano ile yollarını ayırıyor

Sezon sonunda Mariano'yu satmayı planlayan Galatasaray, Sivasspor'da kiralık olarak oynayan Douglas'ı kadrosuna katacak.

Mariano'nun yerine Douglas geliyor

LeBron James, takımının Denver Nuggets'a kaybettiği karşılaşmadaki performansıyla tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında Michael Jordan'ı geride bıraktı.

Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir-Fenerbahçe maçını Hüseyin Göçek yönetecek.

Malatyaspor-Başakşehir maçından sonra yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'la kavga eden Fırat Aydınus, daha önce de benzer olaylara karıştı.

A Milli Takım'la anlaşmasının ardından Beşiktaş'tan istifa edeceği yönünde çıkan haberlere cevap veren Şenol Güneş, "Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor" dedi.

Şenol Güneş: Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor

Mart ayında A Milli Takım'a gitmek istemediğini belirten Şenol Güneş, TFF'nin zorla bu görevi verdiğini söyledi.

Trabzonspor, Olcay Şahan'ın sözleşme şartlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Sözleşmesi 1 yıl kısaltılan Şahan, alacaklarının bir kısmından da vazgeçti.

1 Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti Fırat Aydınus'un Malatyaspor-Başakşehir maçının ardından yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği, ikili arasında bu yüzden kavga çıktığı iddia edildi.

2 M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi Manchester United, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu PSG karşında rövanşta sahadan 3-1 üstün ayrılarak tur biletini Fransız temsilcisinden kaptı.

3 Mansur Çalar'a ömür boyu men cezası verildi PFDK, Sakaryasporlu futbolculara jiletle saldıran Amed Sportif oyuncusu Mansur Çalar'a ömür boyu futboldan men cezası verdi.

4 Fırat Aydınus'un karıştığı olaylar Malatyaspor-Başakşehir maçından sonra yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'la kavga eden Fırat Aydınus, daha önce de benzer olaylara karıştı.

5 Beşiktaş'tan görev bekleyen 4 yerli hoca Beşiktaş'a uzun yıllar futbolcu olarak hizmet eden teknik direktörler, şimdilerde takımın başına geçmek için yarışıyor.

6 Mariano'nun yerine Douglas geliyor Sezon sonunda Mariano'yu satmayı planlayan Galatasaray, Sivasspor'da kiralık olarak oynayan Douglas'ı kadrosuna katacak.

7 Pepe ile Dzeko arasında yaşanan gerilim Porto-Roma mücadelesinde Dzeko ile Pepe arasında tartışma yaşandı. Pozisyonda Dzeko yerde kalırken, Cüneyt Çakır iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

8 İtalya basını Cüneyt Çakır'ı eleştirdi İtalya basını, Roma'nın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Porto'ya elenmesinden Cüneyt Çakır'ı sorumlu tuttu.

9 Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Samatta Gelecek sezon Frey ve Slimani'yi gönderecek olan Fenerbahçe, forvet bölgesine Genk forması giyen Samatta'yı almayı planlıyor.