Eren'in yeni adresi Basel olacak

Galatasaray'a 2016-17 sezonunun başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Eren Derdiyok, sarı kırmızılı kulüpten ayrılıyor.

İSVİÇRE'YE TRANSFER OLACAK

Bafetimbi Gomis'in gelmesinden sonra yedek kalan Eren'in, oynayabileceği bir takıma gitmek için takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen 29 yaşındaki futbolcuya en yakın ilginin altyapısında da oynadığı ve ilk A takım macerası yaşadığı Basel'den olduğu belirtildi.

Galatasaray, Eren Derdiyok için Kasımpaşa'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Eren Derdiyok, sarı kırmızılı forma ile 2 sezonda 66 maç 16 gol 6 asistle oynadı.