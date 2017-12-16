Ergin Ataman Anadolu Efes'le anlaştı

Tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman, Anadolu Efes'in yeni başantenörü oldu. 51 yaşındaki koçun yarın İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor. Anadolu Efes'te ise Hırvat hoca Velimir Perasovic ile yollar ayrıldı.

Ataman'ın başına geçeceği Anadolu Efes Basketbol, dün oynadığı THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında ağırladığı İspanyol ekibi Baskonia'ya 82-81 mağlup oldu. Anadolu Efes organizasyondaki 9. mağlubiyetini yaşadı.

MİLLİ TAKIMDAN AYRILDI G.SARAY'DAN GÖNDERİLDİ

En son A Milli Erkek Basketbol Takım ile Galatasaray Odeabank'ı aynı anda çalıştıran Ergin Ataman, önce Milli Takım'dan istifa ettiğini açıklamıştı. Ergin Ataman daha sonra sarı-kırmızılı ekipteki görevinden alındı. Ataman, Galatasaray'da bedava bile çalışabileceğini ancak yönetimin kararıyla gönderildiğini belirtmişti.

Olaylı bir ayrılık geçiren Ataman, bu olay sonrası attığı tweet ile "Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Kulübü takımın başına ise Erman Kunter'i getirdi. Ergin Ataman, 2015-16 sezonunda ise Galatasaray Odeabank'ı ULEB Eurocup'ta şampiyon yapmıştı.