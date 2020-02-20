Ergin Ataman: Benim için tek eksik EuroLeague kupası

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalmayı garantilediklerini ve şimdiki hedeflerinin ilk 4 içinde kalarak saha avantajını elde etmek olduğunu söyledi.

"İLK 4'ÜN İÇİNDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda normal sezonun bitmesine 10 maç kala play-off'ları garantilediklerine dikkati çekerek, "Kesin olarak ilk 4'ün içinde bitirmek istiyoruz. Ciddi puan farkı var ama oynanmayan her maç tehlikeli maçtır. Avrupa Ligi'nde geride kalan 10 maçın 6-7'sini kazanıp ilk 4'ü garantilemek istiyoruz. Bu geçen yıl olduğu gibi bize saha avantajını verecek." dedi.

Bu sezonki başarılı performanslarına değinen Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ULEB, oynanan maç adedi ve yüzdeye göre bizi Avrupa Ligi'nde en erken play-off'a kalan takımı olarak ilan etti. 'Bizim için de sürpriz olmadı' desem doğru olmaz. Bu kadar büyük hamle, bu kadar iyi çıkış açıkçası beklemiyordum. Özellikle sezon başladıktan sonra takım bir iki maç sonra yeniden geçen yılki havasını yakaladı ve üst üste kazanılan deplasman galibiyetleri oldu. 11 deplasmanın 10'unu kazandık, Avrupa Ligi'nde bu ciddi rakam. Bu sezon İspanya'da maç kaybetmedik, 4 takımı da yendik. CSKA Moskova'yı, Olympiakos'u yendik. Bu tabii ki takımın gücünü, takımın isteğini ve kazanma alışkanlığını gösteriyor. Çok iyi şekilde bu noktaya kadar geldik."