Ergin Ataman: Galatasaray şampiyon olur

Tecrübeli başantrenör, Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray Futbol Takımı'nın şampiyonluğa ulaşacağını düşündüğünü söyledi.

50 YILDIR GALATASARAYLIYIM

"50 yıldır Galatasaray'lıyım." diyen Ataman, "Daha spora başlamadan Galatasaray tribünlerinde yer almış biriyim. Bunu da her zaman gururla söylüyorum. Gönlümden Galatasaray'ın şampiyonluğu geçiyor ama sadece gönlümden değil mantık olarak da baktığınız zaman bugün Galatasaray ligde ciddi bir avantaj yakalamış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"G.SARAY ŞAMPİYON OLUR"

Ataman, sarı-kırmızılıların ciddi bir hava yakaladığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş'ta özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sonra bir bocalama var, Fenerbahçe'de ise bir kaos var. Aziz Yıldırım'ın belirttiği gibi bir bölünme söz konusu. Bu futbola ve o enerjiye yansıyor. Fenerbahçe o enerjiyi kaybetmiş durumda. Medipol Başakşehir iyi gidiyor ama ben onun da özellikle bu önümüzdeki haftalardaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında çözüleceğini düşünüyorum. Fatih Terim tecrübesi ve faktörüyle, Abdurrahim Albayrak'ın da futbolcular ve taraftarla olan bütünlüğüyle Galatasaray'ın bu sezon yeniden şampiyon olacağını düşünüyorum."