Ergin Ataman Galatasaray'ı devirdi

Galatasaray Odeabank ve Anadolu Efes, 15. hafta maçında Sinan Erdem'de karşı karşıya geldi. Dev maçın galibi Galatasaray'ın eski hocası Ergin Ataman'ın öğrencileri oldu.
MAHMUTİ İLE İLK MAÇ
Başantrenör Oktay Mahmuti yönetiminde ilk maçına çıkan Galatasaray Odeabank, karşılaşmaya iyi başladı ve 4. dakikayı 9-6 önde geçti. İyi savunma yapan sarı-kırmızılılar, Göksenin Köksal ve Summers'ın bulduğu sayılarla ilk periyodu 20-18 önde bitirdi.
İkinci çeyreğin ilk bölümüne de savunmada etkili başlayan Galatasaray Odeabank, 16. dakikaya 31-26 önde girdi. Motum, Brown ve Muhaymin Mustafa'nın basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, ilk yarıyı 40-37 önde tamamladı.
İKİNCİ YARIDA ANADOLU EFES FIRTINASI
Üçüncü periyoda Birkan Batuk, Dunston ve Douglas'ın bulduğu sayılarla 9-0'lık seri yakalayarak başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 49-37. Lacivert-beyazlılar, hücumda sayı üretmekte sorun yaşayan Galatasaray Odeabank karşısında son çeyreğe 60-47 önde girdi.
Karşılaşmanın son periyoduna 13-1'lik seriyle giren Galatasaray Odeabank, Mehmet Yağmur ve Preldzic'in 3 sayılık basketleriyle 34. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 61-60. Anadolu Efes, oldukça çekişmeli geçen son dakikalarda Birkan Batuk ve Dunston ile kritik sayılar bularak parkeden 76-68 galip ayrıldı.
PRELDZİC MAÇI TAMAMLAYAMADI
Galatasaray Odeabank'ta Emir Preldzic mücadelenin 37. dakikasında sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 18 sayı atan Dunston olurken, Galatasaray Odeabank'ta Summers 17 sayı kaydetti.