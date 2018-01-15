Ergin Ataman Galatasaray'ı devirdi

2

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Şampiyonluk yarışındaki takım sayısının çokluğu ve yapılan transferlere bakılırsa, tarihin en çekişmeli yarışına sahne olacak olan 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı cuma günü başlayacak.