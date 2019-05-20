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Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerilim

Anadolu Efes-CSKA EuroLeague Finali'nin son bölümünde Fenerbahçeli taraftarlar Ergin Ataman'ın aleyhinde tezahürat yapınca gerilim yaşandı, tartışma çıktı.

Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerilim
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Turkish Airlines EuroLeague'i Anadolu Efes ikinci olarak tamamladı. Temsilcimizin CSKA Moskova ile oynadığı maçın son anlarında Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma yaşandı.

Sebebi ise Fenerbahçeli taraftarların bir bölümünün Efes Antrenörü Ataman aleyhinde tezahüratlar yapması oldu.

TARTIŞMA YAŞANDI

Tribünlerden Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yaptığı tezahüratlara Ergin Ataman'ın sözlü şekilde karşılık vermesiyle olaylar büyüdü.

Efes yöneticileri ve ekibinin müdahale etmesiyle ortam iyice gerilirken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise taraftarla konuşarak olayların yatışmasını sağladı.

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